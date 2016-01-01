Туреччина відкинула можливість спільних дій з Росією у Сирії

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Сполучені Штати не надають повітряної підтримки Туреччині через тиск з боку сирійського курдського ополчення

Туреччина та Росія не планують спільної військової операції проти ІДІЛ в сирійському місті Ель-Баб.

Про це телекомпанії AHaber заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє Reuters.

«Спільних дій Туреччини та Росії проти ІДІЛ в сирійському Ель-Бабі немає», – йдеться у повідомленні.

Чавушоглу також повідомив, що Сполучені Штати не надають повітряної підтримки Туреччині через тиск з боку сирійського курдського ополчення YPG.

Раніше повідомлялося, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що має докази того, що сили очолюваної США коаліції надають підтримку терористичним угрупованням, включаючи «Ісламська державу» і курдські загони.

Раніше повідомлялося, що Росія, Туреччина та Іран хочуть поділити Сирію на зони впливу.