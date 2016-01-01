ЗМІ: Росія, Туреччина та Іран хочуть поділити Сирію на зони впливу

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Башару Асаду ще кілька років дозволять зберігати свій пост, до наступних виборів

Росія, Туреччина та Іран планують поділити Сирію на неофіційні зони впливу в регіонах цієї країни. Про це пише Reuters з посиланням на інформовані джерела.

За інформацією джерел агентства, сирійському президенту Башару Асаду ще кілька років дозволять зберігати свій пост, до наступних виборів. Відзначається, що після закінчення цього терміну, країну очолить «менш спірний кандидат», а Асад покине пост з гарантіями безпеки для себе і своєї родини.

«Досягти остаточної угоди буде важко, але вихідні позиції змінилися», — цитує ЗМІ генерального директора Російського ради з міжнародних справ Андрія Кортунова.

Крім того, за його словами, кілька кандидатур на заміну Асаду вже обговорювалися.

Як відомо, Росія і Туреччина узгодили план перемир'я в Сирії.

Нагадаємо, сьогодні в Дамаску двічі обстріляли російське посольство.

Як повідомлялося раніше, посол Росії у Туреччині Андрій Карлов зазнав вогнепального поранення на художній виставці у столиці Туреччини Анкарі 19 грудня. Напад стався під час відкриття виставки у центрі сучасного мистецтва, коли посол виголошував промову з трибуни.

Як повідомляється, турецькі правоохоронці вбили людину, яка скоїла напад на посла РФ. Перед цим нападник заявив, що живим не залишить будівлю. Теракт він назвав актом відплати за дії Росії в Алеппо.