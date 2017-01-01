Розмінування у Балаклії триватиме до двох місяців

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Розмінування

В Міноборони заявили, що після розмінування військова частина продовжить свою роботу

Розмінування території складу з боєприпасами у Балаклії Харківської області триватиме близько двох місяців. Про це на брифінгу сказав заступник міністра оборони генерал-лейтенант Ігор Павловський.

«Далі буде проведено розмінування, адже маса боєприпасів, які на сьогодні відпрацьовує ДСНС по місту, по населеним пунктам, по прилеглій території, основна маса боєприпасів, які розірвалися, залишилися на цій території (складу – ред.)», - сказав Павловський.

За його словами розмінування території складу займе близько двох місяців.

«Протягом місяця-двох буде продовжуватися тільки розмінування цієї території з подальшим продовженням роботи цієї військової частини», - заявив Павловський.

Нагадаємо, внаслідок пожежі на складі з боєприпасами у Балаклії Харківської області пошкоджено 23 будівлі.

Як повідомили в Міноборони, що пожежа на складі боєприпасів у Балаклії повністю приборкана.

Раніше повідомлялося, що Євроатлантичний координаційний центр реагування на природні лиха та катастрофи активізував механізм залучення допомоги для гуманітарного розмінування в Балаклії.

Також жителі Балаклії почали повертатися в місто.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Головний військовий прокурор Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею «диверсія» щодо вибухів на військовій базі у Балаклії. Проте народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Дмитро Тимчук вважає, що це зроблено поспішно.

Боєприпаси на складі, де стався вибух, можуть детонувати до чотирьох днів, а це означає, що наблизитись до складів зараз неможливо. Людей евакуюють з району, де стався вибух.

Зона евакуації у районі надзвичайної ситуації становить 10 км. Зранку 23 березня з навколишніх сіл евакуювали близько 20 тисяч людей.

За останніми даними, внаслідок вибухів на складах постраждала 54-річна жінка.

В четвер ввечері інтенсивність вибухів на арсеналі зменшилася.

У п'ятницю, 24 березня, вранці сили інженерно-саперних підрозділів Збройних сил України розпочали розмінування території, прилеглої до майданчиків з озброєнням, та перебувають в готовності до розмінування території складів.

Все про надзвичайну подію у Балаклії читайте у матеріалі Вибух боєприпасів в Балаклії: головні факти надзвичайної події на Харківщині



