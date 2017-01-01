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    Світлична: До Балаклії прибувають представники НАТО для розмінування військової бази

    • Сьогодні, 13:31
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    Порошенко дав термінове доручення МЗС, Міноборони і Держслужбі з НС залучити допомогу НАТО для гуманітарного розмінування у Балаклії

    В Балаклію Харківської обл. почали прибувати представники НАТО для розмінування території військової бази. Про це повідомила голова Харківської держадміністрації Юлія Світлична в эфірі телеканалу «112 Україна».

    «На цю хвилину прибувають представники НАТО для того, щоб провести роботи по розмінуванню військової бази за указом президента», - заявила Світлична.

    Порошенко дав термінове доручення МЗС, Міноборони і Держслужбі з НС залучити допомогу НАТО для гуманітарного розмінування в Балаклії.

    Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

    Зазначимо, що на території військового арсеналу в Балаклії станом на 20:00 п’ятниці тривали вибухи різної інтенсивності: приблизно один вибух в п’ять хвилин. 

    Напередодні піротехніки очистили від боєприпасів чотири населені пункти біля Балаклії.

    Як повідомили у Міноборони, розмінування у Балаклії триватиме до двох місяців.

    Раніше стало відомо, що під завалами будинку знайшли мертву жінку.

    Внаслідок пожежі на складі з боєприпасами у Балаклії Харківської області пошкоджено 23 будівлі. 

    Як заявили в Міноборони, що пожежа на складі боєприпасів у Балаклії повністю приборкана.

    Також жителі Балаклії почали повертатися в місто.

    Все про надзвичайну подію у Балаклії читайте у матеріалі Вибух боєприпасів в Балаклії: головні факти надзвичайної події на Харківщині

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