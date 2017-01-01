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    У Барнаулі Навального перетворили на Шрека

    • Сьогодні, 09:17
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    Олексій Навальний
    Олексій Навальний

    Навальний заявив, що його облили зеленкою

    Керівник Фонду боротьби з корупцією Олексій Навальний заявив, що в Барнаулі (Росія) його облили зеленкою. Про це він повідомив на своєму сайті.

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    Навальний переконаний, що це зроблено за наказом Кремля, щоб він не їздив по Росії і не організовував мітинги.

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    У Барнаулі Навального перетворили на Шрека
    У Барнаулі Навального перетворили на Шрека
    У Барнаулі Навального перетворили на Шрека
    У Барнаулі Навального перетворили на Шрека

    За словами опозиціонера, «чувак з зеленкою побіг, сів у машину, і вона відвезла його в будівлю крайової адміністрації!».

    Як повідомлялося, Навальний оприлюднив фільм, у якому йдеться, що Медведєв створив одну з найбільших і найвитонченіших корупційних схем у РФ. Представники Фонду боротьби з корупцією кажуть, що відшукали всі резиденції прем'єра в РФ і за кордоном, виявили яхти і за геотегами, фото з Instagram і архівними записами встановили, де і хто на них плавав.

    Медведєв відреагував на розслідування про «корупційні схеми»... блокуванням Навального в Instagram.

    Мерія Москви відмовила Навальному в проведенні ходи на Тверській вулиці і мітингу «Він нам не Дімон», запланованої на 26 березня.

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    Росія Дмитро Медведєв Олексій Навальний
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