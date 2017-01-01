Серед бойовиків паніка: «Новоросію зливають, повертається Україна»

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Бойовики на Донбасі

У Горлівці поширюються чутки про наступ Збройних Сил України

Серед бойовиків «ДНР», які дислокуються в районі Горлівки, поширюються чутки про підготовку наступу Збройних Сил України з метою перекриття сполучення між Горлівкою та Ясинуватої-Донецьком (траса М-04). Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

«При цьому, серед місцевого населення Горлівки поширюються стихійні чутки про підготовку провокацій з боку бойовиків «ДНР», у вигляді обстрілів деяких районів Горлівки з метою дискредитації ЗС України», - йдеться у повідомленні.

«ІС» також інформує, що у підрозділах «МВС ДНР» у Горлівці з початку загострення ситуації на фронті спостерігається різке зростання панічних настроїв. «Зокрема, в середовищі «правоохоронців» активно поширюються чутки про те, що «Новоросію зливають, повертається Україна», і тим, хто має таку можливість, необхідно їхати в РФ», - повідомляє «Інформаційний спротив».

За його даними, подібні настрої зафіксовані і серед бойовиків «ЛНР». «Зокрема, місцеві бойовики зі складу бандформувань, що дислокуються в районах н.п. Первомайськ, Ірміно, Кадіївка, радять своїм рідним і знайомим «збирати валізи», так як, за їхніми словами, «назріває щось дуже гаряче», - інформує «ІС».

Повідомляється, що у н.п. Новоазовськ співробітниками «поліції ДНР» і «МГБ ДНР» посилено контррозвідувальний режим на в'їзді в місто з боку Безіменне-Самсонове. В даний населений пункт не пропускаються навіть бойовики дислокованого в Новоазовському районі «9-го окремого механізованого полку морської піхоти ДНР» (тільки за спеціальними дозволами). У самому місті збільшено кількість патрулів, особливо в «комендантську годину». Новоазовський відділ «поліції ДНР» переведений на посилений режим несення служби.

Нагадаємо, в «ДНР» заявили, що сьогодні вранці в Донецьку було вбито терориста Гіві. У Службі безпеки України поки що не підтверджують і не спростовують інформацію щодо смерті Гіві, інформація перевіряється.