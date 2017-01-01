У Броварах на ходу загорілася маршрутка з пасажирами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: dtp.kiev.ua У Броварах загорілася маршрутка

В момент загорання в автобусі перебувало близько 10 пасажирів

У понеділок, 5 червня, в Броварах загорілася маршрутка.

«Пожежа виникла близько 19:00. Поруч із зупинкою громадського транспорту, що знаходиться за адресою вулиця Київська в Броварах. Причиною пожежі, як нам повідомив представник ДСНС, було коротке замикання в проводці автобуса», - повідомив кореспондент.

Надзвичайна подія сталася на роздоріжжі, навпроти «Вест Лайн».

В момент загорання в автобусі перебувало близько 10 пасажирів. Ніхто з них не постраждав, але сам водій отримав опіки 1-2 ступеня при спробах гасіння пожежі. Наразі він госпіталізований.

Для гасіння вогню рятувальники задіяли два пожежних розрахунки.

Як відомо, у Броварах сьогодні горіли склади з паливом; стовп диму було видно з Києва.

За час пожежі в Броварах вщент згорів склад з м’якими іграшками і пилорама.

Джерело: 112 Україна