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    У Броварах на ходу загорілася маршрутка з пасажирами

    • Вчора, 22:59
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    Фото: dtp.kiev.ua
    У Броварах загорілася маршрутка

    В момент загорання в автобусі перебувало близько 10 пасажирів

    У понеділок, 5 червня, в Броварах загорілася маршрутка. 

    «Пожежа виникла близько 19:00. Поруч із зупинкою громадського транспорту, що знаходиться за адресою вулиця Київська в Броварах. Причиною пожежі, як нам повідомив представник ДСНС, було коротке замикання в проводці автобуса», - повідомив кореспондент.

    Надзвичайна подія сталася на роздоріжжі, навпроти «Вест Лайн».

    В момент загорання в автобусі перебувало близько 10 пасажирів. Ніхто з них не постраждав, але сам водій отримав опіки 1-2 ступеня при спробах гасіння пожежі. Наразі він госпіталізований.

    Для гасіння вогню рятувальники задіяли два пожежних розрахунки.

    Як відомо, у Броварах сьогодні горіли склади з паливом; стовп диму було видно з Києва.

    За час пожежі в Броварах вщент згорів склад з м’якими іграшками і пилорама.

    Джерело: 112 Україна

    пожежа ДСНС водій рятувальники
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