У Броварах на ходу загорілася маршрутка з пасажирами
- Вчора, 22:59
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В момент загорання в автобусі перебувало близько 10 пасажирів
У понеділок, 5 червня, в Броварах загорілася маршрутка.
«Пожежа виникла близько 19:00. Поруч із зупинкою громадського транспорту, що знаходиться за адресою вулиця Київська в Броварах. Причиною пожежі, як нам повідомив представник ДСНС, було коротке замикання в проводці автобуса», - повідомив кореспондент.
Надзвичайна подія сталася на роздоріжжі, навпроти «Вест Лайн».
В момент загорання в автобусі перебувало близько 10 пасажирів. Ніхто з них не постраждав, але сам водій отримав опіки 1-2 ступеня при спробах гасіння пожежі. Наразі він госпіталізований.
Для гасіння вогню рятувальники задіяли два пожежних розрахунки.
Як відомо, у Броварах сьогодні горіли склади з паливом; стовп диму було видно з Києва.
За час пожежі в Броварах вщент згорів склад з м’якими іграшками і пилорама.
Джерело: 112 Україна