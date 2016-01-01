У Чорному морі виявлено понад 1,5 тисячі уламків Ту-154
- Сьогодні, 07:59
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Приблизно третину уламків Ту-154 піднято на поверхню, зазначило джерело
Більше 1,5 тис. уламків літака Ту-154 Міноборони виявлено на місці катастрофи в Чорному морі, передає ТАСС з посиланням на джерело в силових структурах.
«Всього за час пошукової операції виявлено 1547 фрагментів і уламків літака, приблизно третина, 567, піднята на поверхню», - сказав співрозмовник.
Нагадаємо, 26 грудня у Росії оголосили загальнонаціональний день жалоби.
Як відомо, літак Ту-154 зник з радарів в неділю вранці незабаром після вильоту з Сочі. На борту повітряного судна було 92 людини - військовослужбовці збройних сил, а також артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ. Літак прямував до сирійської провінції Латакія. Музиканти ансамблю мали дати новорічний концерт на авіабазі Хмеймім.
Як повідомили в міноборони РФ, людей, які вижили, в районі катастрофи військового літака Ту-154 в Чорному морі не виявлено. Наразі знайдено тіла 12 загиблих.
Встановлено, що літак впав за шість кілометрів від берега. За фактом аварії літака порушено кримінальну справу.
У мережі з'явилося відео ймовірного вибуху на борту Ту-154.
У колах ФСБ Сочі стверджують, що катастрофа Ту-154 міноборони РФ настала внаслідок теракту, а замовлення, ймовірно, надійшло з адміністрації президента. Російська влада відкидає версію теракту.