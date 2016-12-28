У Держдумі після свят займуться проблемою «Боярышника»?

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Лосьон «Боярышник»

Загальне число жертв отруєння спиртовмісною продукцією становить 78 осіб

Держдума РФ розгляне найближчим часом законопроект, націлений на боротьбу з виробництвом і продажем неякісної алкогольної продукції. Про це журналістам заявив перший заступник голови Держдуми Олександр Жуков.

«Найближчим часом буде розглянуто законопроект, спрямований на боротьбу з неякісною алкогольною продукцією. Уряд вніс ініціативу, яка передбачає більш жорсткий контроль за виробництвом і розповсюдженням алкогольної продукції», - сказав він.

За його словами, в першу чергу законопроект спрямований на недопущення в продаж неякісної алкогольної продукції.

Перший заступник голови Держдуми нагадав про масове отруєння спиртовмісної продукцією в кінці минулого року.

Як повідомлялося раніше, кількість жертв отруєння настоянкою «Боярышник» в Іркутську вже перевищило 70 осіб. Шестеро дітей залишилися сиротами. За новорічні свята кількість жертв отруєння ще зросла.

Раніше лікарі повідомляли, що більшість потерпілих надійшла до лікарень у стані коми. З моменту вживання косметичного лосьону «Боярышник» до появи симптомів отруєння минає від однієї до 24 годин.

Масове отруєння підробленим засобом, в складі якого виявили метиловий спирт, сталося в Іркутську 17 грудня. Слідчі РФ порушили кримінальну справу. Під час розслідування вони знайшли підпільні цехи з виробництва продукту, затримали 12 осіб, які поширювали отруйну рідину.