У Дніпрі залишаються неопізнаними понад 100 загиблих бійців АТО

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Загалом в Дніпрі поховали майже 300 невідомих солдатів

У Дніпрі досі залишаються неопізнаними більше 100 українських бійців АТО, родичів зникли безвісти вояків закликають пройти ДНК-експертизу Про це сьогодні повідомили у прес-службі Дніпропетровської ОДА.

«З початку АТО в Дніпропетровську область привезли тіла 1407 захисників України. Рідні впізнали 834 з них. За допомогою ДНК-експертизи ідентифіковано 314 полеглих захисників. На сьогодні неопізнаними залишаються понад сотня бійців. Встановлення імен триває», - йдеться у повідомленні.

В облдержадміністрації додають, що родичі зниклих безвісти військових можуть пройти ДНК-експертизу. Підстава для здачі аналізів – постанова слідчого. Отримані результати порівняють з ДНК загиблих, на ідентифікацію знадобиться три тижні. Аби отримати максимально достовірний результат, спеціалісти беруть біологічні зразки у кількох родичів.

Всього в Дніпрі на Краснопільському кладовищі поховали 293 неопізнаних бійців, імена 165 з них згодом були встановлені за допомогою ДНК-експертизи.