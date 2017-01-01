  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Минулої доби бойовики на Донбасі здійснили 25 обстрілів

    • Сьогодні, 19:08
    • Розсилка

    На маріупольському напрямку бойовики з мінометів обстріляли Широкине

    З початку доби бойовики 25 разів обстріляли позиції українських військових, передає прес-центр штабу АТО.

    Читайте також

    «Загалом зафіксовано 25 обстрілів. Втрат серед наших військових немає», — йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що на донецькому напрямку бойовики з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали Невельське, Авдіївку, Опитне, Піски, Троїцьке та Зайцеве. По Авдіївці вогонь вів танк.

    На луганському напрямку з артилерії 152 міліметри загарбники обстрілювали Новотошківське, з гранатометів і стрілецької зброї — Катеринівку та Новоолександрівку.

    Крім того, на маріупольському напрямку бойовики з мінометів обстріляли Широкине, а з гранатометів та стрілецької зброї Лебединське та Гнутове.

    Нагадаємо, в «ДНР» заявили, що сьогодні вранці в Донецьку було вбито терориста Гіві. У Службі безпеки України поки що не підтверджують і не спростовують звістку про смерть Гіві, інформація перевіряється.

    У так званих правоохоронних органах «ДНР» не виключають, що вбивство бойовика Гіві було організовано Києвом.

    Також стало відомо, що терориста Гіві поховають у п’ятницю.

    Читайте також статтю «Главкома»: «Росія зливає обдурений Донбас». Чому смерть Гіві налякала фанатів «Новоросії»

    Також читайте: «Всі герої мають померти». Некролог кремлівських ЗМІ

    Читайте також
    зона АТО бойовики на Донбасі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ