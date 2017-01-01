Минулої доби бойовики на Донбасі здійснили 25 обстрілів

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На маріупольському напрямку бойовики з мінометів обстріляли Широкине

З початку доби бойовики 25 разів обстріляли позиції українських військових, передає прес-центр штабу АТО.

«Загалом зафіксовано 25 обстрілів. Втрат серед наших військових немає», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на донецькому напрямку бойовики з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали Невельське, Авдіївку, Опитне, Піски, Троїцьке та Зайцеве. По Авдіївці вогонь вів танк.

На луганському напрямку з артилерії 152 міліметри загарбники обстрілювали Новотошківське, з гранатометів і стрілецької зброї — Катеринівку та Новоолександрівку.

Крім того, на маріупольському напрямку бойовики з мінометів обстріляли Широкине, а з гранатометів та стрілецької зброї Лебединське та Гнутове.

Нагадаємо, в «ДНР» заявили, що сьогодні вранці в Донецьку було вбито терориста Гіві. У Службі безпеки України поки що не підтверджують і не спростовують звістку про смерть Гіві, інформація перевіряється.

У так званих правоохоронних органах «ДНР» не виключають, що вбивство бойовика Гіві було організовано Києвом.

Також стало відомо, що терориста Гіві поховають у п’ятницю.

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