За добу на Донбасі зазнали поранень шестеро бійців АТО

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Бійці АТО

Загиблих українських військових немає

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій отримали поранення і бойові травми шість українських військовослужбовців. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За минулу добу в результаті бойових дій загиблих українських військових не було, шестеро бійців Збройних сил України отримали поранення і бойові травми», - сказав він.

Як повідомлялося, за минулу добу в зоні АТО зафіксовано 89 обстрілів з боку бойовиків. Троє наших військових поранено, троє – травмовано.

Нагадаємо, в «ДНР» заявили, що сьогодні вранці в Донецьку було вбито терориста Гіві. У Службі безпеки України поки що не підтверджують і не спростовують інформацію щодо смерті Гіві, інформація перевіряється.