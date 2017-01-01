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    За добу на Донбасі зазнали поранень шестеро бійців АТО

    • Сьогодні, 13:23
    • Розсилка
    Бійці АТО
    Бійці АТО

    Загиблих українських військових немає

    За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в результаті бойових дій отримали поранення і бойові травми шість українських військовослужбовців. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

    «За минулу добу в результаті бойових дій загиблих українських військових не було, шестеро бійців Збройних сил України отримали поранення і бойові травми», - сказав він.

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    Як повідомлялося, за минулу добу в зоні АТО зафіксовано 89 обстрілів з боку бойовиків. Троє наших військових поранено, троє – травмовано.

    Нагадаємо, в «ДНР» заявили, що сьогодні вранці в Донецьку було вбито терориста Гіві. У Службі безпеки України поки що не підтверджують і не спростовують інформацію щодо смерті Гіві, інформація перевіряється.

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