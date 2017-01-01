У Дніпрі затримали фуру з львівським сміттям

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Автомобіль відправили на штрафмайданчик

У Дніпрі громадські активісти разом з поліцією затримали фуру з львівським сміттям.

Як повідомив активіст громадської організації «Рух «Вільна доля» Вадим Мірошник, у накладній, яку показав водій фури, відправником сміття значилось львівське підприємство, а одержувачем – київське, а пунктом розвантаження зазначено сміттєвий полігон «Правобережний» у Дніпрі.

«Накладна виписана без номера договору та іншими порушеннями. Водій зізнався, що його напарник вже раніше возив сюди подібний вантаж і йому показували де розвантажуватися. З усього можна зрозуміти, що ми маємо справу з налагодженою схемою перевезення сміття в наш регіон. Наша організація продовжує працювати в цьому напрямку», - написав у Facebook Мірошник.

У патрульній поліції Дніпра «Радіо Свобода» підтвердили факт зупинки фури. За даними правоохоронців, авто супроводили на штраф майданчик.

Нагадаємо, що голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка запевняв, що тверді побутові відходи з міста буде вивезено до максимум до кінця березня.

Як повідомлялося, у Львові через критичну ситуацію із вивезенням сміття можуть закрити усі продовольчі ринки. Крім того, у львівських школах можуть бути розширені шкільні канікули.

Як відомо, Садовий заявляє, що у Львові створилися передумови для надзвичайної ситуації.

За його словами, держава закрила останній полігон, куди львівська влада могла вивозити тверді побутові відходи з міста.

Прем’єр Володимир Гройсман заявив, що був вражений заявою мера Львова Андрія Садового про те, що тему сміття він нібито обговорював з мером Києва півтора місяці тому.

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