Львів очистять від сміття протягом тижня – голова облдержадміністрації

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Сміття у Львові

Очільник Львівської облдержадміністрації сподівається, що в майбутньому ситуація з накопиченням не повториться

Тверді побутові відходи зі Львова буде вивезено протягом п’яти-семи днів. Про це заявив голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Комісія ухвалила рішення, аналогічне рішенню, ухваленому в січні поточного року. Тобто ми беремо на себе вивезення накопичених відходів зі Львова», - сказав Синютка на брифінгу за результатами засідання Львівської обласної комісії з питань надзвичайних ситуацій у вівторок.

За його словами, влада області й уряд знову «приберуть місто, підметуть і чистим передадуть його назад Львівській міськраді».

Водночас він висловив упевненість, що в майбутньому такі ситуації не повторяться.

Голова Львівської обладміністрації розповів, що дав доручення директорові департаменту житлово-комунального господарства провести переговори з перевізниками та керівниками міськрад, щоб підписати відповідні договори.

Як повідомлялося, у Львові через критичну ситуацію із вивезенням сміття можуть закрити усі продовольчі ринки. Крім того, у львівських школах можуть бути розширені шкільні канікули.

Як відомо, Садовий заявляє, що у Львові створилися передумови для надзвичайної ситуації.

За його словами, держава закрила останній полігон, куди львівська влада могла вивозити тверді побутові відходи з міста.

Прем’єр Володимир Гройсман заявив, що був вражений заявою мера Львова Андрія Садового про те, що тему сміття він нібито обговорював з мером Києва півтора місяці тому.

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