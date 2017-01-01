У Дніпрі затримано ще одного учасника сутичок 9 травня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прокуратура клопотатиме про обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту

Правоохоронці затримали ще одного підозрюваного в заворушеннях у Дніпрі, які відбулися 9 травня.

Про це повідомила у Facebook прес-секретар Юрія Луценка Лариса Сарган.

Раніше цього підозрюваного було оголошено в розшук. Йому інкримінують злочини за ч. 1 ст. 294 та ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (масові заворушення та хуліганство).

Прокуратура клопотатиме про обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту.

Як відомо, поліція вже встановила 25 осіб, які брали участь у сутичках та спровокували масову бійку у Дніпрі 9 травня 2017 року.

Нагадаємо, в Дніпрі 9 травня під час акції «Марш перемоги», організованої нардепом Олександром Вілкулом, побили ветеранів АТО. Внаслідок конфлікту по медичну допомогу звернулося шість поліцейських та вісім учасників масових заходів. Переважно у потерпілих було діагностовано травми голови та інші менш значні пошкодження.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання 12 тітушок, які напали на ветеранів АТО.

Також повідомлялось, що тітушка, заарештований за побиття ветерана АТО у Дніпрі, вийшов на волю під заставу.

Депутати вимагають зняття депутатської недоторканності з нардепа від Опозиційного блоку Олександра Вілкула.