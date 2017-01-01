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    У «Газпромі» заявили про готовність до переговорів з Україною

    • Сьогодні, 12:02
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    Заступник голови правління &laquo;Газпрому&raquo; Олександр Медведєв
    Заступник голови правління «Газпрому» Олександр Медведєв

    Компанія також не відмовляється від реалізації «Північного потоку – 2»

    Російський «Газпром» заявив про готовність до переговорів з Україною із газових питань. Про це заявив заступник голови правління «Газпрому» Олександр Медведєв в інтерв'ю Reuters.

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    За його словами, російський регулятор не відмовився від реалізації проекту «Північний потік – 2» і очікує отримання фінансування від своїх європейських партнерів вже цього року.

    При цьому Медведєв наголосив, що партнери Росії в цьому проекті не змінилися.

    «Ми шукали і вже знайшли способи реалізації цього проекту за участю наших зарубіжних партнерів... Вони будуть тими ж партнерами. Я впевнений, що рішення, яке не буде суперечити європейським положенням або положенням держав-членів, буде знайдено... Витрати повинні бути у цьому році», – сказав Медведєв.

    Як наголошується, у «Газпромі» заявили про передбачувану суму фінансування у 9,9 млрд євро. Партнерами «Газпрому» у проекті є Uniper, Wintershall, Shell, OMV і Engie.

    Медведєв також повідомив, що Україна не купує російський газ починаючи з 2015 року і має намір підвищити тарифи на транспортування російського газу.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що «Газпрому» доведеться самому оплатити будівництво «Північного потоку – 2».

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