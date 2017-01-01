Європейці відмовилися фінансувати російський проект «Північний потік-2»

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«Газпром» планував реалізувати проект «Північний потік-2» разом з європейськими нафтовими компаніями Engie, OMV, Shell, Uniper і Wintershall

Російський енергетичний гігант «Газпром» буде оплачувати самостійно витрати на будівництво трансбалтійського газопроводу «Північний потік-2», оскільки австрійська нафтова компанія OMV та інші європейські партнери відмовилися від своїх планів.

Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на Der Standard.

«Газпром втратив надію на європейських партнерів в проекті газопроводу «Північний потік-2» - принаймні в найближчому майбутньому», - повідомляє видання.

«Газпром» планував реалізувати проект «Північний потік-2» разом з європейськими нафтовими компаніями Engie, OMV, Shell, Uniper і Wintershall, і при цьому зберегти за собою 50 відсотків плюс одна акція для контролю. Однак європейські партнери відмовилися від фінансової участі в проекті і тепер «Газпром» змушений інвестувати 1,75 млрд євро - удвічі більше, ніж планувалося.

Європейські компанії так і не увійшли в капітал проектної компанії «Nord Stream 2 AG» через протидію польського антимонопольного регулятора, після чого не вдалося реалізувати початкову схему проекту.

Ще в грудні 2016 року в «Газпромі» заявляли, що не бачать ризиків для фінансування будівництва газопроводу «Північний потік-2». Голова російського газового холдингу Олексій Міллер заявляв, що всі учасники проекту підтвердили свою участь в проекті «Північний потік-2», і що проект реалізується строго за графіком. Нагадаємо, в грудні 2016 року влада шведського острова Готланд вирішила відмовити «Газпрому» в оренді гавані для «Північного потоку 2».

Як відомо, проект «Північний потік-2» передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.