У графіку Трампа відсутні переговори з Путіним

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На наступному тижні Трамп проведе зустрічі з представниками розвідки

Прес-секретар обраного президента США Дональда Трампа Шон Спайсер повідомив, що в робочому графіку його начальника поки не запланована зустріч з російським президентом Володимиром Путіним, передає РІА «Новости».

«На наступному тижні він проведе зустрічі з представниками розвідки», — сказав Спайсер.

Раніше президент Росії Володимир Путін привітав з різдвяними та новорічними святами обраного президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, 29 грудня США заявили, що висилають із країни 35 російських дипломатів та запроваджують нові санкції через кібератаки під час президентської кампанії, за якими, ймовірно, стоїть Москва. У Росії заперечують будь-яке втручання у президентські вибори у США, які виграв республіканець Дональд Трамп.