У кандидата в президенти Франції знайшли незадекларований кредит

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Франсуа Фійон

Фансуа Фійон не повідомив про 50 тисяч євро безготівкового кредиту

Кандидат в президенти Франції Франсуа Фійон не задекларував безвідсотковий кредит у розмірі 50 тисяч євро, який він взяв у друга-мільярдера, співвласника рейтингового агентства Fitch Марка Ладре де Лашарьера в 2013 році. Про це з посиланням на іноземні ЗМІ повідомляє «Ліга.нет».

Відзначається, що Фійон «не вважав за потрібне» повідомити про кредит від де Лашарьера державному спостерігачеві за прозорістю. Разом з тим, як зазначає видання, адвокат Фійона Антонін Леві підтвердив, що кредит був повністю погашений.

Видання Le Canard Enchaine також повідомляє, що слідчі вивчають консалтингову фірму 2F Conseil, яку Фійон нібито заснував у 2012 році після того, як покинув пост прем'єр-міністра. Діяльність фірми, за даними газети, нібито принесла йому сотні тисяч євро доходу.

Фійон в свою чергу заперечує будь-які порушення зі свого боку.

Франсуа Фійон після перемоги на праймеріз правих у листопаді 2016 року вважався фаворитом президентської гонки. Однак наприкінці січня 2017 року сатиричне видання Le Canard enchaîné опублікувало інформацію про те, що Фійон як депутат парламенту наймав на роботу помічниками власну дружину і дітей. У Франції це не є порушенням, але слідчі з’ясовують, чи справді члени родини Фійона працювали, чи лише отримували зарплату.

В неділю, п’ятого березня, після масового мітингу на підтримку Фійона, сам кандидат в президенти Франції від республіканців заявив, що виходити з виборчих перегонів не збирається.

«Главком» також повідомляв, що голова передвиборного штабу Франсуа Фійона, кандидата в президенти Франції від правої партії «Республіканці», заявив, що залишить свою посаду. Раніше цього тижня у відставку подав прес-секретар Фійона.