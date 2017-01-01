У Франції браконьєри вбили в зоопарку білого носорога
- Сьогодні, 03:58
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Один ріг носорога оцінюється у межах 60 тисяч доларів
Браконьєри застрелили білого носорога у зоопарку Туарі у французькому регіоні Іль-де-Франс. Це перший подібний інцидент у Європі.
Доглядачі зоопарку знайшли чотирирічного Вінса мертвим у вівторок вранці із відрізаним рогом, повідомила поліція.
Роги африканських носорогів дуже дорого коштують на «чорному ринку». Через це щомісяця у дикій природі гинуть близько 100 цих тварин.
Правоохоронці повідомили, що браконьєри пролізли до зоопарку Туарі уночі. У Вінса вистрелили тричі. За його ріг, що важить близько кілограма, зловмисники можуть виручити до 60 тисяч доларів.
При цьому двоє інших носорогів - 37-річна Ґрейсі і п'ятирічний Бруно – «уникли розправи», розповіли доглядачі зоопарку.
Бруно і Вінс прибули до Туарі разом у 2015 році. Вінс, що народився у зоопарку у Нідерландах, - один із 250 носорогів, що живуть у європейських зоопарках і є частиною програми із відновлення популяції свого виду.
Наприкінці ХІХ сторіччя білі носороги перебували на межі вимирання. Завдяки програмі їхню популяцію вдалося збільшити до 20 тисяч особин.
Водночас у останні роки зросло і браконьєрство - на цих тварин полюють на тлі збільшення попиту із таких країн, як В'єтнам, де роги носорогів вважаються афродизіаком.
Минулого року Франція заборонила торгівлю слоновими кістками і рогами носорогів.
До слова, 6 березня в Комунарівському районі Запоріжжя на чоловіка напав лев. Громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді рваних і різаних ран правої руки і ноги.
Джерело: ВВС Україна