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    У Франції браконьєри вбили в зоопарку білого носорога

    • Сьогодні, 03:58
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    Застрелений носоріг
    Застрелений носоріг

    Один ріг носорога оцінюється у межах 60 тисяч доларів

    Браконьєри застрелили білого носорога у зоопарку Туарі у французькому регіоні Іль-де-Франс. ‎Це перший подібний інцидент у Європі.‎

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    Доглядачі зоопарку знайшли чотирирічного Вінса мертвим у вівторок вранці із відрізаним рогом, ‎повідомила поліція.‎

    Роги африканських носорогів дуже дорого коштують на «чорному ринку». Через це щомісяця у ‎дикій природі гинуть близько 100 цих тварин.‎

    Правоохоронці повідомили, що браконьєри пролізли до зоопарку Туарі уночі. У Вінса ‎вистрелили тричі. За його ріг, що важить близько кілограма, зловмисники можуть виручити до ‎‎60 тисяч доларів.‎

    При цьому двоє інших носорогів - 37-річна Ґрейсі і п'ятирічний Бруно – «уникли розправи», ‎розповіли доглядачі зоопарку.‎

    Бруно і Вінс прибули до Туарі разом у 2015 році. Вінс, що народився у зоопарку у Нідерландах, - ‎один із 250 носорогів, що живуть у європейських зоопарках і є частиною програми із ‎відновлення популяції свого виду.‎

    Наприкінці ХІХ сторіччя білі носороги перебували на межі вимирання. Завдяки програмі їхню ‎популяцію вдалося збільшити до 20 тисяч особин.‎

    Водночас у останні роки зросло і браконьєрство - на цих тварин полюють на тлі збільшення ‎попиту із таких країн, як В'єтнам, де роги носорогів вважаються афродизіаком.‎

    Минулого року Франція заборонила торгівлю слоновими кістками і рогами носорогів.‎

    До слова, 6 березня в Комунарівському районі Запоріжжя на чоловіка напав левГромадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді рваних і різаних ран правої руки і ноги.

    Джерело: ВВС Україна

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