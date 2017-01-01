У Франції браконьєри вбили в зоопарку білого носорога

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Застрелений носоріг

Один ріг носорога оцінюється у межах 60 тисяч доларів

Браконьєри застрелили білого носорога у зоопарку Туарі у французькому регіоні Іль-де-Франс. ‎Це перший подібний інцидент у Європі.‎

Доглядачі зоопарку знайшли чотирирічного Вінса мертвим у вівторок вранці із відрізаним рогом, ‎повідомила поліція.‎

Роги африканських носорогів дуже дорого коштують на «чорному ринку». Через це щомісяця у ‎дикій природі гинуть близько 100 цих тварин.‎

Правоохоронці повідомили, що браконьєри пролізли до зоопарку Туарі уночі. У Вінса ‎вистрелили тричі. За його ріг, що важить близько кілограма, зловмисники можуть виручити до ‎‎60 тисяч доларів.‎

При цьому двоє інших носорогів - 37-річна Ґрейсі і п'ятирічний Бруно – «уникли розправи», ‎розповіли доглядачі зоопарку.‎

Бруно і Вінс прибули до Туарі разом у 2015 році. Вінс, що народився у зоопарку у Нідерландах, - ‎один із 250 носорогів, що живуть у європейських зоопарках і є частиною програми із ‎відновлення популяції свого виду.‎

Наприкінці ХІХ сторіччя білі носороги перебували на межі вимирання. Завдяки програмі їхню ‎популяцію вдалося збільшити до 20 тисяч особин.‎

Водночас у останні роки зросло і браконьєрство - на цих тварин полюють на тлі збільшення ‎попиту із таких країн, як В'єтнам, де роги носорогів вважаються афродизіаком.‎

Минулого року Франція заборонила торгівлю слоновими кістками і рогами носорогів.‎

До слова, 6 березня в Комунарівському районі Запоріжжя на чоловіка напав лев. Громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді рваних і різаних ран правої руки і ноги.

Джерело: ВВС Україна