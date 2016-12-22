У Коломойського розказали, як Гонтарева знищувала «Приват»

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Колишні менеджери стверджують, що з приходом до влади, Гонтарева вела цілеспрямовану політику знищення Приватбанку

Нацбанк використовував рефінансування, видане Приватбанку на покриття відтоку депозитів у 2014-2015 роках, як інструмент тиску. Про це йдеться у статті екс-правління Приватбанку, яку опублікувала «Українська правда».

«У 2014-2015 роках, з моменту початку військових дій наш банк (як і всі) випробував колосальний відтік депозитів. 63% відтоку ми змогли покрити за рахунок своїх резервів, а 37% - за рахунок рефінансування від НБУ. З початку кризи наш банк отримав рефінансування на суму 30.2 млрд грн. Коли Гонтарева очолила НБУ, вона підвищила кредитну ставку до 28-32% річних! І це замість того, щоб, навпаки, підтримати банки під час кризи, як це роблять центробанки в усьому світі!», - йдеться у статті.

Екс-правління зазначає: цинізм також полягав в тому, що для інших великих банків ставка рефінансування в 2016 році була знижена. Відповідно до своєї ж постанови, НБУ повинен був знизити ставку і для нашого банку, але під різними приводами так цього і не зробив. «У підсумку наш банк платив величезні відсотки за кредит, який ми були змушені взяти під час війни, виплативши в цілому на момент націоналізації 11.1 млрд грн тіла кредиту і 13.1 млрд відсотків. А ці гроші, звичайно, ой як допомогли б нашому банку під час цієї кризи», пишуть колишні менеджери.

Крім того, вони стверджують, що держава ініціювала низку інформаційних атак, які приводили до паніки серед клієнтів «Привату». «Протягом двох останніх років наш банк пережив сім інформаційних атак на тему «Приватбанк націоналізують». Кожна така атака приводила до відтоку коштів з нашого банку. Остання атака була спровокована Гонтаревою, коли вона зібрала на закриту нараду провідних банкірів і експертів і розповіла їм про те, що Приватбанк можуть націоналізувати», - йдеться у статті.

Екс-правління також пише, що в результаті клієнти почали вилучати гроші в такому темпі, що пережити це вже було неможливо. «Продовження ви знаєте. Після того, як ми зрозуміли, що ця паніка ставить під загрозу гроші наших клієнтів, ми звернулися до Міністерства фінансів з пропозицією про добровільну передачу банку», - йдеться у статті.

Крім того, колишні менеджери стверджують, що з приходом до влади, Гонтарева вела цілеспрямовану політику знищення Приватбанку. «Весь цей час наша команда займалася не тим, щоб якісно обслуговувати клієнтів і боротися з кризою, а тим, щоб постійно відбиватися від вороже налаштованого регулятора», - зазначають вони. На питання навіщо НБУ це робив, екс-правління не має однозначної відповіді. «Перша версія полягає в тому, що банк відібрали в рамках чергового переділу власності. Друга версія полягає в тому, що команда Гонтаревої щиро вважала, що головна місія НБУ полягає не в розвитку економіки країни, а в «чистці» ринку. Звичайно, важливу роль зіграло особисте ставлення Гонтаревої до Ігоря Коломойського. По Києву ходять легенди про те, як сильно вона його ненавидить, і як вона давала зрозуміти, що готова на все, щоб зруйнувати його бізнес», - йдеться у статті.

Нагадаємо, 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.

Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.

Уряд виділить гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

НБУ надав Приватбанку 15 млрд гривень на поповнення банкоматів.

Аудит націоналізованого Приватбанку вже почався.

Банк на добу призупиняв проведення операцій юросіб, а вранці 20 грудня відновив їх лише частково, обмеживши доступ до коштів, наявних на рахунках до 19 грудня.

Приватбанк у другій половині дня 20 грудня відновив платежі корпоративних клієнтів, а з 21 грудня – відновив ліміти за овердрафтами.

21 грудня Приватбанк здійснював усі операції з рахунками юридичних осіб та суб'єктами господарювання, а також обслуговував фізичних осіб у звичайному режимі, без обмежень.

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