У Кремля бракує слів: Пєсков відмовився коментувати приєдання Прилєпіна до бойовиків «ДНР»

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Дмитро Пєсков

Прес-секретар Путіна не зміг прокоментувати поведінку Прилєпіна

У Кремлі не стали коментувати призначення російського письменника Захара Прилєпіна заступником командира одного з підрозділів так званої «ДНР». Це питання прокоментував прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Натомість Пєсков розповів про росіян, які приєднуються до терористів «за покликом серця».

«Я не став би це ніяк коментувати. Ви знаєте, що дійсно є громадяни Росії, як і громадяни інших країн: Західної Європи, країн Східної Європи, які з різних міркувань, за покликом серця, з інших міркувань, вони, дійсно, відправляються в ці невизнані республіки, знаходяться там з різних приводів. Тут я не хотів би нічого коментувати. Це факт, який ми констатуємо, але коментувати я нічого не хотів би», - заявив речник Кремля.

Як повідомлялось, призначення Прилєпіна прокоментував колишній російський журналіст Матвій Ганапольський.