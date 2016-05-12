У Кривому Розі через ожеледь перекинулась фура із металобрухтом

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Через негоду фура впала на бік

У Кривому Розі через ожеледицю вантажівка із металобрухтом перекинулась на бік. Про це повідомляє місцеве видання.

Фура перекинулась на вулиці Мерецкова. Водій вантажівки не впорався з керуванням на повороті.

53-річному водієві вдалося самостійно вибратися з розбитої кабіни. Серйозних травм він не отримав. За словами чоловіка, він наїхав на неочищену ділянку дороги, після чого втратив керування над автомобілем.

Нагдаємо, наприкінці грудня у Ріпкинському районі Чернігівської області перекинулася маршрутка, внаслідок чого 17 пасажирів дістали травми.