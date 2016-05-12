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    У Кривому Розі через ожеледь перекинулась фура із металобрухтом

    • Сьогодні, 17:15
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    Через негоду фура впала на бік

    У Кривому Розі через ожеледицю вантажівка із металобрухтом перекинулась на бік. Про це повідомляє місцеве видання.

    Фура перекинулась на вулиці Мерецкова. Водій вантажівки не впорався з керуванням на повороті.

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    53-річному водієві вдалося самостійно вибратися з розбитої кабіни. Серйозних травм він не отримав. За словами чоловіка, він наїхав на неочищену ділянку дороги, після чого втратив керування над автомобілем.

    Нагдаємо, наприкінці грудня у Ріпкинському районі Чернігівської області перекинулася маршрутка, внаслідок чого 17 пасажирів дістали травми. 

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