У Лаврова відреагували на санкції Києва: «Це нахабне нехтування міжнародними нормами»

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МЗС Росії

У МЗС Росії заявили, що «київський режим семимильними кроками рухається до побудови авторитарної держави»

Міністерство закордонних справ Росії вважає, що Україна, ввівши санкції проти російських сервісів і соцмереж, порушила «міжнародні норми права і моралі». Про це йдеться в коментарі МЗС РФ.

«Вперше санкції застосовані до дуже популярного на Україні російськомовному Інтернету. Під заборону потрапили сервіси «Яндекс», «Яндекс.Україна», «Mail.ru» і соціальні ресурси «ВКонтакте» і «Однокласники». Не оминули в Києві стороною і відомі вітчизняні антивірусні комп'ютерні фірми «Лабораторія Касперського» і «Доктор Веб», що тим більше дивно на тлі недавніх хакерських атак по всьому світу. Крім цього в розширених списках виявився і ряд російських ЗМІ», - вказує МЗС Росії.

«Наплювацьке ставлення влади України до будь-яких міжнародних норм права і моралі, своїми зобов'язаннями в сфері захисту прав і свобод людини стали буденним явищем. Побоюючись найменших ознак інакомислення в країні, київський режим семимильними кроками рухається до побудови авторитарної держави, в якому свобода слова і безперешкодний доступ до інформації піддаються жорстким обмеженням», - вважають в МЗС РФ.

У відомстві зазначають, що «все це навряд чи відповідає прийнятим в Європі і світі принципам, розумінню основ громадянського суспільства».

«Буде цікаво поспостерігати за реакцією наших західних партнерів, постійно заклопотаних проблемами демократії та інформаційної безпеки, на таке відверте і нахабне нехтування Києвом загальноприйнятими міжнародними нормами і зобов'язаннями», - йдеться в коментарі МЗС Росії.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. В ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Крім того, Порошенко ввів трирічні санкції проти путінських телеканалів.

Контроль за виконанням указу покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.