У Луцьку вночі побили вікна Сбербанку

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Фото: Волинь Post Побиті вікна у луцькому відділенні Сбербанку

У відділенні банку розбито три великих вікна

У ніч на 29 березня невідомі побили вікна у луцькому відділенні російського Сбербанку.

Так, у відділенні банку, розташованому на проспекті Волі, розбито три великих вікна. Поміж битого скла валяються шматки бруківки, повідомляє Волинь Post.

Нещодавно чорною фарбою розмалювали двері та вікна приміщення, яке займає відділення Сбербанку у Луцьку.

Нагадаємо, 27 березня партія «Національний корпус», представники якої блокують роботу банків з російським капіталом в Україні, заявила про тимчасове припинення блокади з тим, щоб українці змогли забрати свої заощадження, проте планує наступний етап до повного припинення роботи всіх філій Сбербанку в Україні. 28 березня активісти розблокували центральний офіс Сбербанку в Києві.

27 березня Сбербанк Росії заявив про продаж 100% акцій українського дочірнього банку.