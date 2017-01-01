Активісти знімуть барикади з відділень російських банків

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Замурування Сбербанку у Києві

Активісти повідомляють про те, що готують новий етап блокади до повного припинення роботи «дочок» російських банків в Україні

Активісти «Національного корпусу» вирішили розблокувати відділення російських банків на території України.

Про це активісти повідомляють на сторінці у Facebook.

«Ми ведемо війну з Росією, а не з українськими громадянами. Хоча нас дивує поведінка тих, хто на третій рік війни з РФ тримає в банках окупанта заощадження. Тому ми на короткий час розблокуємо відділення російських банків, розуміючи, що вкладниками в них, зокрема, стали звичайні громадяни. Однак звертаємося до них проявити національну солідарність з нашим спільним фронтом боротьби з агресором і одночасно врятувати свої кошти», - повідомляють вони.

Проте активісти повідомляють про те, що готують новий етап блокади до повного припинення роботи «дочок» російських банків в Україні.

Крім того, на їхню думку, суттєвий відтік грошових фінансів з цих банків вдарить по економіці агресора.

«Водночас ми застерігаємо владу не допустити продажу цих банків підставним посередникам через треті руки», - повідомляють активісти.

Як відомо, відсьогодні російські банки перестали виплачувати пенсії в Україні.

Раніше у Краматорську активісти закрили відділення російського «Сбербанку».

Також у Запоріжжі активісти організували цілодобове блокування «Сбербанку».

Крім того у Сумах активісти заблокували «Сбербанк».

Нагадаємо, 18 березня понад півсотні активістів замурували вхід у центральне відділення Сбербанку, що в середмісті Тернополя. 13 березня у Києві активісти «Національного корпусу» замурували вхід до головного офісу Сбербанку.

20 березня активісти силою закрили відділення російського «Сбербанку» в Краматорську.

Станом на 20 березня російський «Сбербанк» розблокував роботу свого відділення в Тернополі, відділення в Києві й Дніпрі, як і раніше, заблоковані.

Президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» щодо низки юридичних осіб. Санкції, зокрема, торкнуться ПАТ «Сбербанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ банк», ПАТ «БМ банк».

Сьогодні стало відомо, що російський «Сбербанк» активно займається пошуком варіантів швидкого виходу з українського ринку.