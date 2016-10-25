У Львівській облраді депутат відібрав телефон у журналіста і стер запис із засідання

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Засідання Львівської облради

Депутат від «БПП» Іван Лабай самовільно вирвав телефон з рук журналіста та витер півгодинний запис засідання комісії

У стінах Львівської обласної ради трапився інцидент - на відкритому засіданні комісії з питань охорони здоров’я 13 лютого депутат від «БПП» Іван Лабай самовільно вирвав телефон з рук журналіста та витер півгодинний запис засідання комісії. Про це 14 лютого на сесії Львівської облради повідомив голова регламентної комісії Роман Кізима.

«Депутат самовільно витер запис з телефону журналіста. Це порушення свободи слова і депутатської етики. Буду ініціювати розгляд цього питання на комісії», – наголосив Кізима.

З його слів, на регламентну комісію запросять усіх учасників інциденту. Її висновком може бути звернення до правоохоронних органів або ж позбавлення депутата-порушника мандату.

Журналіст львівської інформагенції «Гал-інфо» Анна Голішевська у Фейсбуці повідомила про деталі інциденту, що трапився з нею наприкінці публічного засідання комісії облради з питань охорони здоров’я 13 лютого.

«За півгодини до закінчення засідання я поставила гаджет на зарядку біля в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації Ірини Микичак, повідомивши про це. Коли прийшла забрати телефон, в надії написати купу потрібних новин на сайт, депутат фракції від блоку Петра Порошенка забрав його і видалив запис. Депутат пояснив цей вчинок тим, що я, заряджаючи гаджет, спеціально хотіла записати конфіденційну інформацію у той момент, коли він обговорював з Іриною Микичак власні питання», – повідомила журналіст.

Голішевська також зазначила: «Засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я Львівської облради – це публічний захід, а тому такі його (депутата, – ZIK) дії є перешкоджанням діяльності журналіста, що карається Законом. Не кажучи вже про те, що виривати телефон у дівчини з рук і порпатись у ньому – це просто хамський вчинок. Якщо вже є потреба поділитись з Іриною Микичак інформацією, яку слід приховувати від громадськості, то слід перед тим подбати про місце зустрічі!».