Гончаренко заявив, що відмовляється від депутатської недоторканності

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Нардеп пообіцяв співпрацювати зі слідством

Депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко заявив, що готовий до зняття з нього недоторканності й проведення слідства стосовно його витівки біля посольства Німеччини у Києві. Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту.

«Знаряддя злочину - у мене зберігся мій балон з червоною фарбою - готовий здати. Добровільно відмовляюся від депутатської недоторканності. Хай мене повністю розслідують і зроблять свої висновки», - сказав він.

Нардеп пообіцяв співпрацювати зі слідством.

Нагадаємо, сьогодні у парламенті розглядалася пропозиція виключити нардепа Гончаренка з ПАРЄ.

Нагадаємо, у Німеччині шкодують, що український нардеп вимазав фарбою Берлінську стіну.

Також депутат з БПП вимагає виключити колегу з фракції із делегації в ПАРЄ за вандалізм.

У німецькому посольстві в Києві назвали порушенням Віденської дипломатичної конвенції дії нардепа Олексія Гончаренка, який розмалював червоною фарбою уламок Берлінської стіни перед будівлею дипмісії.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник засуджує напад народного депутата України на шматок Берлінського муру у Києві.

Прокуратура Києва порушила кримінальне провадження щодо нардепа Гончаренка.