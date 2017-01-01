  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Гончаренко заявив, що відмовляється від депутатської недоторканності

    • Сьогодні, 16:32
    • Розсилка

    Нардеп пообіцяв співпрацювати зі слідством

    Депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко заявив, що готовий до зняття з нього недоторканності й проведення слідства стосовно його витівки біля посольства Німеччини у Києві. Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту.

    «Знаряддя злочину - у мене зберігся мій балон з червоною фарбою - готовий здати. Добровільно відмовляюся від депутатської недоторканності. Хай мене повністю розслідують і зроблять свої висновки», - сказав він.

    Нардеп пообіцяв співпрацювати зі слідством.

    Нагадаємо, сьогодні у парламенті розглядалася пропозиція виключити нардепа Гончаренка з ПАРЄ.

    Нагадаємо, у Німеччині шкодують, що український нардеп вимазав фарбою Берлінську стіну.

    Також депутат з БПП вимагає виключити колегу з фракції із делегації в ПАРЄ за вандалізм.

    У німецькому посольстві в Києві назвали порушенням Віденської дипломатичної конвенції дії нардепа Олексія Гончаренка, який розмалював червоною фарбою уламок Берлінської стіни перед будівлею дипмісії.

    Посол України в Німеччині Андрій Мельник засуджує напад народного депутата України на шматок Берлінського муру у Києві.

    Прокуратура Києва порушила кримінальне провадження щодо нардепа Гончаренка.

    Читайте також
    Олексій Гончаренко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ