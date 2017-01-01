Гончаренко заявив, що відмовляється від депутатської недоторканності
- Сьогодні, 16:32
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Нардеп пообіцяв співпрацювати зі слідством
Депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко заявив, що готовий до зняття з нього недоторканності й проведення слідства стосовно його витівки біля посольства Німеччини у Києві. Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту.
«Знаряддя злочину - у мене зберігся мій балон з червоною фарбою - готовий здати. Добровільно відмовляюся від депутатської недоторканності. Хай мене повністю розслідують і зроблять свої висновки», - сказав він.
Нардеп пообіцяв співпрацювати зі слідством.
Нагадаємо, сьогодні у парламенті розглядалася пропозиція виключити нардепа Гончаренка з ПАРЄ.
Нагадаємо, у Німеччині шкодують, що український нардеп вимазав фарбою Берлінську стіну.
Також депутат з БПП вимагає виключити колегу з фракції із делегації в ПАРЄ за вандалізм.
У німецькому посольстві в Києві назвали порушенням Віденської дипломатичної конвенції дії нардепа Олексія Гончаренка, який розмалював червоною фарбою уламок Берлінської стіни перед будівлею дипмісії.
Посол України в Німеччині Андрій Мельник засуджує напад народного депутата України на шматок Берлінського муру у Києві.
Прокуратура Києва порушила кримінальне провадження щодо нардепа Гончаренка.