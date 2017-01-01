У Македонії відсторонили 16 поліцейських через штурм будівлі парламенту

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Фото: Радіо Свобода Силовики біля парламенту у Македонії, 28 квітня 2017 року

У результаті вторгнення людей у масках у парламент Македонії 27 квітня десятки журналістів і законодавців були поранені

Міністерство внутрішніх справ Македонії відсторонило 16 поліцейських через їхню нездатність запобігти насильницькому штурму будівлі парламенту мітингувальниками.

У відомстві оголосили, що 11 співробітників поліції, чотири члени спеціального підрозділу поліції і високопоставлений чиновник міністерства відсторонені, оскільки вони «пасивно спостерігали, як натовп увійшов і вільно пересувався в парламенті ... і не допомагали іншим співробітникам поліції».

У заяві міністерства зазначається, що дисциплінарне провадження також розпочалося щодо відсторонених силовиків.

У результаті вторгнення людей у масках у парламент 27 квітня десятки журналістів і законодавців були поранені, зокрема і лідер Соціал-демократичної партії Зоран Заєв.

Заєв зараз намагається сформувати уряд і стати прем’єр-міністром Македонії після того, як він отримав мандат від президента Джорґе Іванов.

Атака на парламент сталася після призначення етнічного албанця Талаата Джафері спікером. Напад на парламент було розцінено як атаку на прагнення країни приєднатися до НАТО і ЄС. Націоналістів не влаштовували вимоги, що висуваються з боку етнічних албанських партій, які вели переговори з формування уряду з соціал-демократами, включаючи вимогу запровадження албанської як другої державної мови.

Близько 25 відсотків з 2 мільйонів громадян Македонії є етнічними албанцями.

Нагадаємо, остання демонстрація відбулася, коли представники «ВМРО-ДПМНЕ» після обрання 27 квітня нового спікера парламенту-етнічного албанця Талата Джафері штурмували парламент. Представники «ВМРО-ДПМНЕ» завадили Джафері увійти в офіс, стверджуючи, що його обрання недійсне, бо не відповідало парламентськими процедурами.

Під час сутичок у парламенті було поранено лідера соціал-демократів Зорана Заєва і кількох його однопартійців. Повідомлялося, що біля будівлі парламенту та всередині було поранено 77 осіб, серед поранених – 22 поліцейських та троє македонських депутатів.

Згодом президент Македонії Гьорге Іванов виступив зі телезверненням, у якому закликав до спокою і «зваженої та відповідальної поведінки». Прояви насильства під час протестів засудили в Європейському союзі.

В ООН заявили, що насильство щодо обраних представників народу, подібне до нападів на депутатів у парламенті Македонії, є неприпустимим.

Джерело: Радіо Свобода