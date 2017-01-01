У націоналіста Білецького пояснили, чому його партія веде свою сторінку у російській соцмережі

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Представник львівського обласного осередку «Національного корпусу» Святослав Сірий

Націоналісти скаржаться, що політика Facebook є дуже жорсткою стосовно «Азова»

Про свою акцію під Львівською облрадою партія «Національний корпус» активно повідомляє на сторінці львівського осередку політсили у забороненій в Україні російській соцмережі «ВКонтакте». Націоналісти пояснюють це тим, що не всі їхні прихильники перейшли у Facebook.

Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав представник львівського обласного осередку «Національного корпусу» Святослав Сірий.

«Ми підтримуємо заборону на ці соцмережі, але сторінку все одно продовжують вести наші товариші. Ми зараз розвиваємо сторінку у Facebook. Але є велика частина громадян, які ще не долучилися до Facebook. Тому продовжуємо вести сторінку у «ВКонтакте», яку згодом закриємо, коли всі наші прихильники перейдуть до Facebook», – пояснив він.

Крім того, Сірий зазначив, що націоналісти продовжують підтримувати сторінку «ВКонтакте», оскільки політика Facebook є дуже жорсткою стосовно «Азова». «Це потрібно робити (підтримувати сторінку у «ВКонтакте». – Ред.), бо політика Facebook є дуже жорсткою стосовно «Азова» і «Національного корпусу», – сказав він.

Нагадаємо, 30 травня під стінами Львівської облради сталися сутички між правоохоронцями та націоналістами, після чого останні увірвалися в сесійну залу. Активісти вимагали у місцевих депутатів звернутися до Верховної Ради щодо амністії для військовослужбовців АТО.

Спочатку повідомлялося, що під час сутичок постраждали дві жінки і дев'ять правоохоронців.

Згодом кількість потерпілих правоохоронців зросла до 11 осіб.

Активісти «Національного корпусу» оголосили про початок безстрокового пікету під Львівською обласною радою.

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