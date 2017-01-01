У Німеччині прокоментували слова свого посла: Будуть керуватися положеннями Мінських угод
- Сьогодні, 01:05
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Раніше Ернст Райхель заявив, що проведення виборів на окупованому Донбасі можливі до виведення звідти російських військНімеччина буде керуватися положеннями Мінських угод при врегулюванні кризи на Донбасі.
Про це йдеться у відповіді МЗС ФРН на прохання Укрінформу прокоментувати слова їхнього посла в Україні.
«Керівництвом для всіх наших зусиль з подолання кризи на сході України є Мінські угоди між Росією та Україною від 12 лютого 2015 року, посередниками в яких виступають Німеччина та Франція», - йдеться у відповіді відомства.
Нагадаємо, надзвичайний і повноважний посол Німеччини в Україні Ернст Райхель заявив, що проведення виборів на окупованій території Донбасу можливе до виведення звідти російських військових підрозділів.
У БПП заявили, що ця заява підіграє окупантам.
Міністерство закордонних справ України запросило посла Німеччини Ернста Райхеля для пояснень через його заяви щодо врегулювання ситуації на Донбасі.