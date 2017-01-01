Посол Німеччини після скандальної заяви передумав спілкуватися з пресою

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Ернст Райхель

Прес-конференція посла мала відбутись перед початком урочистого прийому з нагоди 25-річчя роботи дипустанови в Україні

Посольство Німеччини в Україні скасувало спілкування посла Ернста Райхеля з пресою, заплановане на вівторок, 7 лютого. Про це «Європейській правді» повідомили у посольстві.

Прес-конференція посла мала відбутись перед початком урочистого прийому з нагоди 25-річчя роботи дипустанови в Україні. «Прийом відбудеться, як і планувалося, однак прес-конференції не буде», – пояснили в посольстві.

Нагадаємо, надзвичайний і повноважний посол Німеччини в Україні Ернст Райхель заявив, що проведення виборів на окупованій території Донбасу можливе до виведення звідти російських військових підрозділів.

У БПП заявили, що ця заява підіграє окупантам.

Міністерство закордонних справ України запросило посла Німеччини Ернста Райхеля для пояснень через його заяви щодо врегулювання ситуації на Донбасі.