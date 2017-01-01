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    Посол Німеччини після скандальної заяви передумав спілкуватися з пресою

    • Сьогодні, 17:57
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    Ернст Райхель
    Ернст Райхель

    Прес-конференція посла мала відбутись перед початком урочистого прийому з нагоди 25-річчя роботи дипустанови в Україні

    Посольство Німеччини в Україні скасувало спілкування посла Ернста Райхеля з пресою, заплановане на вівторок, 7 лютого. Про це «Європейській правді» повідомили у посольстві.

    Прес-конференція посла мала відбутись перед початком урочистого прийому з нагоди 25-річчя роботи дипустанови в Україні. «Прийом відбудеться, як і планувалося, однак прес-конференції не буде», – пояснили в посольстві.

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    Нагадаємо, надзвичайний і повноважний посол Німеччини в Україні Ернст Райхель заявив, що проведення виборів на окупованій території Донбасу можливе до виведення звідти російських військових підрозділів.

    У БПП заявили, що ця заява підіграє окупантам

    Міністерство закордонних справ України запросило посла Німеччини Ернста Райхеля для пояснень через його заяви щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

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