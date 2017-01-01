ЗМІ: Гонтарева допомагає росіянам продати банк Хорошковському

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Валерій Хорошковський

Зустріч Гонтарєвої та глави Зовнішекономбанку РФ відбулась наприкінці минулого року

Український журналіст Олександр Дубинський повідомив, що наприкінці 2016 року глава Нацбанку Валерія Гонтарева зустрічалась з очільником державного Зовнішекономбанку РФ Сергієм Горьковим. Про це Дубинський написав на своїй сторінці у Facebook.

За інформацією журналіста, зустріч була пов'язана з намірами Зовнішекономбанку продати український банк. Він припускає, що покупцем може виступити колишній голова Служби безпеки України Валерій Хорошковський. Відомо, що головою наглядової ради Зовнішекономбанку виступає російський прем’єр-міністр Дмитро Медведєв.

Дубинський також зазначає, що Сергій Горьков у 90-х роках закінчив Академію Федеральної служби безпеки Російської Федерації та був нагороджений державними орденами.

«Я, звичайно, розумію, що Гонтарєва дуже шанобливо ставиться до інтересів російських державних банків і, фактично, Кремля, але пора б вже і честь знати», - обурюється журналіст, принагідно нагадуючи главі Нацбанку України про загострення ситуації на фронті.

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