У ПАРЄ вирішили не транслювати обговорення скандальних дій Аграмунта



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Засідання ПАРЄ

Обговорення зможуть відстежити тільки присутні у сесійній залі журналісти

Прямої трансляції публічного обговорення дій президента Парламентська асамблея Ради Європи Педро Аграмунта, відставки якого вимагає низка депутатів, на сайті ПАРЄ не буде.

Як повідомили у Раді Європи, обговорення зможуть відстежити тільки присутні у сесійній залі журналісти, яких запросили до пресової галереї.

«Журналісти, включаючи представників телеканалів, запрошуються спостерігати (за обговоренням) з галереї для преси. Вебкасту (трансляції на сайті) не буде», - поінформували в РЄ.

Як відомо, засідання сесії ПАРЄ завжди транслюються в прямому режимі на сайті організації.

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт, відставки якого вчора вимагали деякі депутати, відсутній на засіданні сесії організації.

Очікується, що сьогодні о 13:00 (14:00 за київським часом) на засіданні ПАРЄ розпочнеться публічне обговорення дій Аграмунта через його поїздку до Сирії.

Раніше 23 депутати з чотирьох фракцій Верховної Ради звернулися з листом до парламенту Іспанії з проханням розглянути можливість відкликання Педро Аграмунта з іспанської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи, що потягне за собою втрату ним посади президента ПАРЄ.

Нагадаємо, що до Сирії їздила делегація депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії на чолі з головою ПАРЄ Педро Аграмунтом, попри те, що Аграмунт не був уповноважений асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.

Торік президент ПАРЄ Педро Аграмунт виступив з ініціативою повернути Росію до асамблеї. А вже цього року російська делегація в ПАРЄ вимагала змінити правила, аби вона могла повернутися до роботи в асамблеї.

Читайте також статтю: Як росіяни «кинули» наївного президента ПАРЄ





Джерело: УНІАН