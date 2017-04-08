У Петербурзі через загрозу теракту закрили дві станції метро

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Станція метро «Вулиця Дибенка» у Петербурзі

На двох станціях метро в Санкт-Петербурзі знайшли підозрілі предмети

У суботу, 8 квітня, вранці у Санкт-Петербурзі станція метро «Вулиця Дибенка» закрита через виявлення підозрілого предмета.

Потяги проходять повз платформи без зупинки.

Як повідомляє прес-служба підземки, станція помаранчевої лінії закрита з 10 ранку суботи, 8 квітня.

Зараз правоохоронці оглядають предмет в підземному вестибюлі, пише «Фонтанка».

Крім того, з 9:13 ранку також закрито станцію «Елізаровська».

Пізніше з'ясувалося, що станцію «Елізаровська» закривали через гранату, яку співробітники метрополітену знайшли в сумці пасажира. Граната була учбовою.

Нагадаємо, 3 квітня у Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут».

Під час вибуху постраждала 51 людина, загинуло 14 осіб.