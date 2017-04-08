У Петербурзі через загрозу теракту закрили дві станції метро
- Сьогодні, 11:21
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На двох станціях метро в Санкт-Петербурзі знайшли підозрілі предмети
У суботу, 8 квітня, вранці у Санкт-Петербурзі станція метро «Вулиця Дибенка» закрита через виявлення підозрілого предмета.
Потяги проходять повз платформи без зупинки.
Як повідомляє прес-служба підземки, станція помаранчевої лінії закрита з 10 ранку суботи, 8 квітня.
Зараз правоохоронці оглядають предмет в підземному вестибюлі, пише «Фонтанка».
Крім того, з 9:13 ранку також закрито станцію «Елізаровська».
Пізніше з'ясувалося, що станцію «Елізаровська» закривали через гранату, яку співробітники метрополітену знайшли в сумці пасажира. Граната була учбовою.
Нагадаємо, 3 квітня у Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут».
Під час вибуху постраждала 51 людина, загинуло 14 осіб.