У Росії затримали імовірних спільників терориста з петербурзького метро

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Акбаржон Джалілов, ймовірний терорист-смертник

У ході обшуків у квартирі, де проживали ці особи, виявлено предмети, «які мають значення для розслідування», всі вони вилучені та направлені на дослідження

Слідчі СК РФ затримали в Санкт-Петербурзі знайомих підозрюваного в скоєнні теракту в метро Акбаржона Джалілова. Про це повідомляє прес-служба відомства.

«У рамках кримінальної справи про теракт в Санкт-Петербурзі Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ СК Росії спільно з оперативними службами ФСБ і МВС Росії відпрацьовуються зв'язки і коло знайомих Акбаржона Джалілова, який привів у дію вибуховий пристрій у вагоні метро 3 квітня», - сказано в повідомленні.

Відзначається, що в рамках цієї роботи встановлено кілька громадян середньоазіатських республік, які контактували з Джаліловим. У ході обшуків у квартирі, де проживали ці особи, виявлені предмети, що мають значення для розслідування, всі вони вилучені та направлені на дослідження.

Як зазначає «Інтерфакс», затримано передбачуваних спільників петербурзького смертника. Інформацію про затримання кількох людей підтвердили мешканці будинку на Товариському проспекті 22. За їх словами, вночі силовики проводили спецоперацію, в результаті якої в результаті якої з однієї з квартир були виведені в наручниках три уродженця Середньої Азії.

Джерело повідомило також, що за місцем проживання імовірних співучасників теракту виявлені елементи вибухового пристрою, аналогічні бомбі, що спрацювали в підземці.

Нагадаємо, 3 квітня у Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут».

Під час вибуху в метро Петербурга постраждала 51 людина, загинуло 14 осіб. Всі жертви вибуху 5 квітня були впізнані.

Сім’ям загиблих під час теракту виплатять по 1 млн рублів

ЗМІ оприлюднили фото молодика, ймовірного виконавця теракту в метро у Санкт-Петербурзі. Другий підозрюваний у скоєнні теракту добровільно прийшов у поліцію.

Українців серед загиблих у метро немає.

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