Вибух в метро Петербурга: правоохоронці перевіряють причетність терориста до ІДІЛ

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Ймовірний терорист Акбаржон Джалілов

Акбаржон Джалілов міг навчатися в рядах «Ісламська держава» на території Сирії

Російські правоохоронні органи перевіряють інформацію про те, що Акбаржон Джалілов, який ймовірно влаштував вибух в метро в Санкт-Петербургу, навчався в рядах терористичної організації «Ісламська держава» на території Сирії в 2015-2016 роках.

Про це ТАСС повідомило джерело в правоохоронних органах РФ.

«29 листопада 2015 року він (Джалілов) полетів з Санкт-Петербурга до Стамбула, звідки, за попередніми даними, міг перебратися в Сирію для навчання в рядах прихильників терористичної організації «Ісламська держава», - сказало джерело.

За його словами, Джалілов після вильоту за кордон довгий час був відсутній в Росії.

Нагадаємо, що слідчий комітет 4 квітня назвав уродженця Киргизії Акбаржона Джалілова, 1995 року народження, ймовірним терористом-смертником, який влаштував вибух в петербурзькому метрополітені.

Нагадаємо, 3 квітня у Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут».

Під час вибуху в метро Петербурга постраждала 51 людина, загинуло 14 осіб. Всі жертви вибуху 5 квітня були впізнані.

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