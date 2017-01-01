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    Вибух в метро Петербурга: правоохоронці перевіряють причетність терориста до ІДІЛ

    • Сьогодні, 01:31
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    Ймовірний терорист&nbsp;Акбаржон Джалілов
    Ймовірний терорист Акбаржон Джалілов

    Акбаржон Джалілов міг навчатися в рядах «Ісламська держава» на території Сирії

    Російські правоохоронні органи перевіряють інформацію про те, що Акбаржон Джалілов, який ймовірно влаштував вибух в метро в Санкт-Петербургу, навчався в рядах терористичної організації «Ісламська держава» на території Сирії в 2015-2016 роках.

    Про це ТАСС повідомило джерело в правоохоронних органах РФ.

    «29 листопада 2015 року він (Джалілов) полетів з Санкт-Петербурга до Стамбула, звідки, за попередніми даними, міг перебратися в Сирію для навчання в рядах прихильників терористичної організації «Ісламська держава», - сказало джерело.

    За його словами, Джалілов після вильоту за кордон довгий час був відсутній в Росії.

    Нагадаємо, що слідчий комітет 4 квітня назвав уродженця Киргизії Акбаржона Джалілова, 1995 року народження, ймовірним терористом-смертником, який влаштував вибух в петербурзькому метрополітені.

    Нагадаємо, 3 квітня у Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут». 

    Під час вибуху в метро Петербурга постраждала 51 людина, загинуло 14 осіб.  Всі жертви вибуху 5 квітня були впізнані.

    Сім’ям загиблих під час теракту виплатять по 1 млн рублів

    ЗМІ оприлюднили фото молодика, ймовірного виконавця теракту в метро у Санкт-Петербурзі. Другий підозрюваний у скоєнні теракту добровільно прийшов у поліцію.

    Українців серед загиблих у метро немає.

    Українська поліція та Нацгвардія беруть під посилений контроль метро у Києві, Харкові та Дніпрі.

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