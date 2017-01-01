У поліції назвали області з найбільш аварійно небезпечними дорогами

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За минулу добу на автошляхах України загинуло четверо громадян, травмовано – 50

Високий рівень аварійності у зв’язку з погодними умовами залишається у Львівській, Івано-Франківській та Черкаській областей. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

На території всієї країни – ожеледиця.

Крім того, повідомляється, що за минулу добу на автошляхах України загинуло четверо громадян, травмовано – 50.

Як повідомлялось, на Львівщині водій автомобіля «Рено Мастер» на пішохідному переході скоїв наїзд на жінку і двох дітей.