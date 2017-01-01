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    У поліції назвали області з найбільш аварійно небезпечними дорогами

    • Сьогодні, 13:44
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    За минулу добу на автошляхах України загинуло четверо громадян, травмовано – 50

    Високий рівень аварійності у зв’язку з погодними умовами залишається у Львівській, Івано-Франківській та Черкаській областей. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

    На території всієї країни – ожеледиця.

    Крім того, повідомляється, що за минулу добу на автошляхах України загинуло четверо громадян, травмовано – 50.

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    Як повідомлялось, на Львівщині водій автомобіля «Рено Мастер» на пішохідному переході скоїв наїзд на жінку і двох дітей

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