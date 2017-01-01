У Путіна відхрещуються від причетності до справ Манафорта з Дерипаскою

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«До Кремлю це не має ніякого відношення, - заявив Пєсков. - Кремлю нічого про це не відомо»

Прес-секретар президента Дмитро Пєсков спростував інформацію про причетність Кремля до організації контактів колишнього керівника передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта і російського мільярдера Олега Дерипаски, пише ТАСС.

«До Кремлю це не має ніякого відношення, - заявив Пєсков журналістам. - Кремлю нічого про це не відомо». При цьому прес-секретар президента зазначив, що в курсі того, що були відповідні заяви і Манафорта, і Дерипаски. «Мені не відомо про будь-які контакти», - уклав він, відповідаючи на питання чи були які-небудь контакти між російською владою та екс-керівника передвиборного штабу чинного президента США.

Раніше агентство Associated Press опублікувало матеріал про те, що Манафорт таємно працював на російського мільярдера Олега Дерипаску більше 10 років тому та просував інтереси керівництва Росії і розробив амбітну політичну стратегію по підриву антиросійської опозиції в колишніх радянських республіках». За версією агентства, подібна діяльність, схоже, суперечить твердженням адміністрації Трампа і самого Манафорта про те, що він ніколи не працював в інтересах Росії.

У свою чергу Манафорт підтвердив АР, що працював на Дерипаску. Також він зауважив: його діяльність не була пов’язана із політичними інтересами Росії. «Я працював з Олегом Дерипаскою майже 10 років тому, представляючи його ділові та особисті інтереси в країнах, де у нього були інвестиції», – сказав він.

Як повідомлялося, керівник департаменту спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк підтверджує, що ГПУ попросила у Мін'юсту США допомоги в допиті колишнього глави виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта. Допит Манафорта ГПУ хоче провести в рамках розслідування справи проти екс-міністра юстиції України Олександра Лавриновича.