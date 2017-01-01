У Раді ще немає проекту пенсійної реформи

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Пенсійна реформа

Пенсійна реформа уже була представлена прем’єр-міністром, але самого законопроекту ще немає в Раді

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що законопроекту про пенсійну реформу у парламенті немає. Про це він сказав у коментарі «112 Україна».

На питання про те, чи встигнуть до канікул у Раді затвердити медичну та пенсійну реформи, Парубій відповів: «З цього питання ідуть інтенсивні консультації. Створена робоча група по медичній реформі, я думаю, цього пленарного тижня ми зможемо включити у порядок денний ці питання, які будуть узгоджені на робочій групі. Пенсійна реформа уже була представлена прем’єр-міністром, але самого законопроекту ще нема у ВР, тому загадувати наперед складно».

Нагадаємо, на засіданні 17 травня Кабінет міністрів України одноголосно схвалив проект закону про пенсійну реформу.

Під час презентації законопроекту прем’єр-міністр повідомив, що документ не передбачає підвищення пенсійного віку за наявності 25 років трудового стажу. Також Гройсман додав, що люди без страхового стажу зможуть виходити на соціальну пенсію в 63 роки, а люди з менш ніж 15 роками трудового стажу – в 65 років. Крім того люди, які бажають вийти на пенсію раніше від 65 років, але мають менше ніж 25 років трудового стажу, зможуть доплатити в Пенсійний фонд і вийти на пенсію раніше.

Міністр соціальної політики Андрій Рева розповів, коли Кабінет міністрів внесе до Верховної Ради законопроект про пенсійну реформу.

«Реформа має набути чинності з 1 січня 2018 року. Для того, щоб усе зробити правильно і вчасно, необхідно реалізувати один з головних елементів реформи, я маю на увазі осучаснення пенсій, що прем'єр-міністр анонсував з 1 жовтня», – заявив Рева.

До слова, голова Пенсійного фонду Олексій Зарудний в інтерв’ю «Главкому» розповів, що в Україні з 12 мільйонів пенсіонерів продовжують працювати близько 2,3 млн осіб.