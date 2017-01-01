У Рівному пікетувальники підпалили шини під будівлею ОДА

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Протестувальники вимагають відпустити затриманих 13 березня «блокадників»

Під стінами Рівненської Державної обласної адміністрації влаштували пікет на підтримку «блокади Донбасу».

Про це повідомляє ZAXID.NET.

Зокрема, протестувальники вимагають відпустити затриманих 13 березня «блокадників» та відправити у відставку начальника поліції Донеччини В'ячеслава Аброськина.

Пікетувальники підпалили шини під будівлею ОДА.

Подібні акції відбулися у кількох містах України: у Києві прибічники «блокади» влаштували мітинг, а також протестувальники зайняли будівлю Волинської і Чернівецької ОДА через затримання «блокадників».

Як повідомлялося, в штабі блокади Донбасу заявили про розгон редуту в Кривому Торці співробітниками СБУ та КОРД.

В СБУ заявили, що не мають відношення до штурму.

В Службі уточнили, що проводять контрдиверсійні заходи в зоні АТО.

«Ми нікого не штурмуємо, проводяться контрдиверсійні заходи», - прокоментувала речник СБУ Олена Гітлянська заяву «Штабу блокади торгівлі з оккупантами» про нібито штурм їх редуту на станції «Кривий Торець».

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