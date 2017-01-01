У штабі АТО уточнили втрати бойовиків внаслідок боїв поблизу Водяного

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Українські військові знищили вісім бойовиків

Внаслідок бою під Водяним на Донеччині бойовики зазнали значних втрат.

За уточненою інформацією української розвідки, внаслідок бою між військовослужбовцями Збройних Сил України та російськими окупантами, що відбувся на маріупольському напрямку в районі населеного пункту Водяне, було вбито вісім бойовиків, ще 16 отримали поранення.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Нагадаємо, що 20 березня загострилася бойова ситуація в зоні АТО на маріупольському напрямку.

У боях поблизу Водяного загинули 2 українських бійця, 7 зазнали поранень.

Спочатку штаб АТО повідомляв, що 6 російських найманців біля Водяного були вбиті, ще 9 – поранені.

Також з'явилося відео обстрілу бойовиками Водяного