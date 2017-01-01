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    У столиці Мексики відбулись масові демонстрації проти політики Трампа

    • Сьогодні, 07:37
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    Протисти в Мехіко
    Протисти в Мехіко

    Мексиканці не в захваті від міграційної політики президента США та планів будівництва стіни на кордоні

    Близько 20 тисяч осіб взяли участь в демонстрації в столиці Мексики проти міграційної політики президента США Дональда Трампа і, зокрема, його планів змусити мексиканський уряд сплатити будівництво стіни на кордоні. Про це повідомляє ВВС.

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    Аналогічні акції пройшли і в інших містах країни. Багато демонстрантів були одягнені в біле і несли в руках національні прапори, а також плакати з критикою на адресу Трампа.

    На одному з банерів було написано: «Спасибі, Трамп, що об'єднав Мексику!»

    Протестувальників підтримали кілька десятків мексиканських університетів, бізнес-асоціацій і громадських організацій.

    Організатори акцій говорять, що хотіли перш за все показати свою солідарність з тими мексиканцями, які нелегально проживають в США і яким загрожує депортація відповідно до жорсткістю міграційних правил.

    При цьому на демонстраціях було безліч плакатів і з критикою президента Мексики.

    Нагадаємо, що Дональд Трамп одним зі своїх указів підписав «антимігрантську» заборону в США. Згодом він заявив, що Сполучені Штати будуватимуть на кордоні з Мексикою «стіну» та зажадав від Мексики оплатити частину будівництва.

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