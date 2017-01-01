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    У Верховній Раді очікують збільшення переселенців через блокаду Донбасу

    • Вчора, 22:50
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    Людмила Денісова
    Людмила Денісова

    Депутат Людмила Денісова прогнозує закриття заводів на окупованих територіях, а відтак збільшення кількості переселенців

    У Верховній Раді України прогнозують зростання числа переселенців через транспортну блокаду Донбасу.

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    Таку думку висловила голова комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Ради Людмила Денісова у ході зустрічі з заступником голови представництва Управління Верховного комісара ООН у справах біженців Ноель Калгун, зазначає прес-служба Ради.

    «Люди, які працювали на заводах, що розташовані на окупованих територіях, і сплачували податки до бюджету України, можуть втратити роботу, а відтак, будуть позбавлені доходу. То ж очікуємо збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб, які потребуватимуть нового робочого місця та державної підтримки», - заявила Денісова.

    «Главком» повідомляв, що 15 березня Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення щодо припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення.

    16 березня президент Петро Порошенко підписав це рішення.

    Читайте також статтю: «Блокада від Порошенка. Як це буде?» 

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