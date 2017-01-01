Україна готує шостий позов до Європейського суду - про обстріл Авдіївки
- Сьогодні, 15:56
-
Розсилка
Шостий позов до ЄСПЛ вже готується Мін'юстом і охопить події 2016 року – початку 2017 року
Події 2016 року і початку 2017 ляжуть в основу шостого позову України до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).
Про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко.
«П'ять (позовів - ред.). І буде шостий. Перший позов - анексія Криму. Другий - Донбас, за хронологією за лютий-вересень 2014 року. Третій - теж Донбас, осінь 2014 року - до кінця 2015 року. Четвертий - діти-сироти, яких викрали проросійські терористи і вивезли до Росії. І п'ятий позов охоплює події з кінця 2015 плюс перша половина 2016 року», - повідомив міністр, відповідаючи на питання, скільки позовів подані Україною до ЄСПЛ.
За його словами, шостий позов вже готується Мін'юстом і охопить події 2016 року – початку 2017 року.
«Усі факти, які ми зараз фіксуємо, у тому числі ситуація з обстрілом Авдіївки, ляжуть в основу цього позову», - заявив Петренко.
Нагадаємо, Петренко назвав прізвища російських командирів, причетних до анексії Криму.
Крім того відомо, що Мін'юст за три роки виконав три тисячі рішень Європейського суду з прав людини.