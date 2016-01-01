Україна отримала від ЄС другий транш фіндопомоги у €55 мільйонів
- Вчора, 20:42
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Кошти спрямують на фінансування видатків загального фонду державного бюджету України
Україна отримала другий транш фінансової допомоги Європейського Союзу в сумі 55,125 млн євро в рамках угоди про фінансування, укладеної між урядом України і Європейською комісією в 2014 році.
Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.
«Зазначені безоплатні та безповоротні ресурси були надані Україні за результатами проведення Європейською комісією оцінки впровадження Україною реформ у сферах боротьби з корупцією, поліпшення системи державних закупівель, поліпшення прозорості та підзвітності у сфері управління державними фінансами, реформи сфери державного управління, реформування системи надання адміністративних послуг, впровадження конституційної реформи і гармонізації виборчого законодавства та законодавства про фінансування політичних партій», - йдеться в повідомленні.
Мінфін зазначає, що еквівалент зазначених коштів у національній валюті, як і кошти першого траншу, спрямовуються на фінансування видатків загального фонду державного бюджету України.
Нагадаємо, ці засоби являють собою другий, заключний транш за даною угодою. Перший транш в рамках цієї угоди в сумі 250 млн євро Україна отримала у липні 2014 року.