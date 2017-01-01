Україна та Німеччина проведуть в Берліні спільний бізнес-форум



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Гройсман

Захід анонсується на друге півріччя 2017 року

Україна і Німеччина проведуть спільний бізнес-форум в Берліні у другому півріччі цього року. Про це в ході зустрічі домовилися прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та голова Східного комітету німецької економіки Вольфганг Бюхель, повідомляє прес-служба уряду.

Також досягнуто домовленість про створення робочої групи, яка займатиметься підготовкою форуму, а також практичними питаннями реалізації спільних проектів.

«Було б добре як можна швидше почати підготовку до цього важливого форуму. Я вважаю, що це дуже хороша ідея, яка буде мати хороший загальний результат», - сказав Гройсман.

Учасники зустрічі обговорили також реалізацію конкретних проектів німецького бізнесу в Україні.

«Ми спрямовуємо всі зусилля на створення доданої вартості в Україні, на розбудову нинішньої моделі економіки. Ми зацікавлені в тому, щоб поглиблювати співпрацю з німецькими партнерами, що дасть нам можливість збільшити виробництво для внутрішніх потреб і посилити експортні можливості», - зазначив Гройсман, назвавши Німеччину одним з головних торговельних партнерів України на європейському ринку.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман раніше заявляв, що пенсійна реформа України за умови якісного реформування може стати бездефіцитною до 2024 року.

Також прем'єр не виключає того, що Україна буде купувати вугілля у Сполучених Штатів Америки, Австралії чи Південної Африки.