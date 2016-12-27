Україна в ситуації з Ізраїлем має спиратися на міжнародне право – експерт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Данило Лубківський

На думку Лубківського, влада від самого початку допустила істотний промах у комунікації з суспільством у поясненні своєї позиції

Позиція України має бути сильною і мудрою – зберегти відносини з партнерами. Але головне – міжнародне право. Про це в коментарі LB.ua сказав екс-заступник глави МЗС України Данило Лубківський.

«Свою позицію треба вміти пояснювати і захищати. Взаємини з усіма партнерами треба берегти. Але головне, що треба берегти, це міжнародне право. Цей аргумент може вгамувати будь-які емоції, якщо діалог відбувається між демократичними країнами і партнерами, які поважають одне одного», – сказав Лубківський.

«Наша головна опора в міжнародних відносинах – це дотримання міжнародного права. Тут не може бути компромісів і подвійних стандартів – будь-який такий випадок потім спрацює проти нас у майбутньому», – додав дипломат.

За його словами, влада із самого початку допустила істотний промах у комунікації з суспільством у поясненні своєї позиції. «Ми бачимо тут істотний промах. І тепер цю комунікацію треба тільки посилювати. Треба допомогти президенту і зовнішньополітичному відомству набагато ясніше і аргументованіше пояснювати свою позицію і рішення. Життя навколо змінилося: пояснення змісту рішення не менш важливе, ніж сам сенс. Серйозним промахом є брак комунікації з важливих зовнішньополітичних справ, тому що це дає підстави для невиправданих оцінок. Відсутність чіткої комунікації може також бути симптомом невпевненості», – сказав дипломат.

Лубківський також упевнений, що такі питання потребують обговорення в рамках уряду для вироблення цілісної політики. «Головна відповідальність у сфері зовнішньої політики покладена на президента. Але такі складні питання потрібно своєчасно обговорювати в рамках уряду. І по-людськи пояснювати свій підхід, щоб зберегти і політичний діалог, і суспільні зв'язки з партнерами», – сказав він.

«Нетаньяху каже правильно: поважають сильних. Я б додав: сильних і мудрих. Ось це і залежить від нас: і сила, і мудрість. Це, до речі, досвід уряду Яценюка. Про наш досвід ясної, чіткої і впевненої зовнішньополітичної позиції з багатьох складних питань і миру, і війни треба пам'ятати. І нікому не можна дозволяти розмовляти з Україною «через губу». Партнерів треба берегти. І це повинно бути взаємним», – додав Лубківський.

Нагадаємо, 23 грудня Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій ідеться про те, що створення Ізраїлем поселень на окупованій палестинській території «не має юридичної сили і є кричущим порушенням міжнародного права». Її підтримали 14 з 15 членів Радбезу, в тому числі Україна. США утрималися, але при цьому не скористалися своїм правом вето.

Ізраїль у відповідь скасував візит прем’єра України Володимира Гройсмана, який планувався на 27-28 грудня. МЗС України викликав посла Ізраїлю для пояснень.

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