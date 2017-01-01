Україна вимагає скасувати «націоналізацію» підприємств на окупованому Донбасі

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Україна вимагає скасування указу президента Російської Федерації Володимира Путіна про визнання «паспортів» так званих «Донецької/Луганської народних республік»

Українська сторона в рамках засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на сході України в Мінську (Білорусь) вимагає скасувати «націоналізацію» українських підприємств на окупованому Донбасі.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила прес-секретар представника України на переговорах контактної групи Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Також, Оліфер повідомила, що Україна вимагає скасування указу президента Російської Федерації Володимира Путіна про визнання «паспортів» так званих «Донецької/Луганської народних республік» («ДНР/ЛНР»).

«Рейдерське захоплення державної і приватної власності на непідконтрольній Україні частині Донбасу і квазіуказ т. зв. ДНР про псевдокордон однозначно читаються світовим співтовариством і Україною як порушення мінських домовленостей і веде до їх зриву. Ми зажадали відповіді щодо скасування рішень з цих питань, оскільки такі методи з боку РФ і ОРДЛО ведуть до блокування процесу консультацій в рамках мінського процессу», - написала вона.

Оліфер зазначила, що це питання Україна поставила як на рівні робочих підгруп, так і в рамках тристоронньої контактної групи. Крім того, учасники контактної групи обговорювали можливість розведення сил у Станиці Луганській. Зокрема, Оліфер зазначила, що розведення можливо тільки після 7 днів тиші.

«Останній обстріл тут був 13 березня 2017 року, таким чином дії ОРЛО поки не дозволяють зробити розведення в цій точці», - повідомила вона.

Також Оліфер висловила жаль у зв'язку з тим, що РФ у Мінську ставить вирішення політичних питань перед питанням про припинення вогню.

«На жаль, російська сторона ставить вирішення політичних питань перед рішенням блоку питань з безпеки - повне і стійке припинення вогню, виведення російських формувань і озброєнь з території України», - повідомила вона.

Нагадаємо, 27 лютого ватажки «ДНР» і «ЛНР» Олександр Захарченко та Ігор Плотницький заявили, що так звані республіки введуть зовнішнє управління на підприємствах української юрисдикції і перестануть постачати до України вугілля, якщо Київ не припинить транспортну блокаду Донбасу до початку березня. Вони заявили, що будуть «перебудовувати всі виробничі процеси і орієнтувати їх на ринок Росії та інших країн».

1 березня Захарченко заявив, що близько 40 підприємств української юрисдикції перейшло під «зовнішнє управління» в «республіці».

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