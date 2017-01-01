Прикордонники знайшли автівки, які розшукував Інтерпол

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Прикордонники затримали викрадені у Польщі та Україні автомобілі

Українські прикордонники виявили два автомобілі, які розшукує Інтерпол. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

«Учора в пунктах пропуску на державному кордоні співробітники Держприкордонслужби виявили два автомобілі, які розшукувались Інтерполом, та іномарку з підробленим дорученням на право керування»,- йдеться у повідомленні.

За даними прикордонників один із автомобілів виявлено у пункті пропуску «Градениці», що на українсько-молдовському кордоні. За їх даними, на автомобіль «Opel Insignia» молдовської реєстрації, що прибув на в’їзд в Україну, спрацювала база даних Інтерполу.

«При проведенні усіх необхідних процедур контролю прикордонники Білгород-Дністровського загону встановили, що автомобіль 2009 року випуску, за кермом якого був 41-річний громадянин Молдови, значиться у міжнародному розшуку як викрадений у Польщі в 2012 році»,- зазначили у ДПСУ.

При цьому водій стверджував, що нібито придбав автомобіль у Молдові у 2016 році і не знав, що він крадений.

Ще один автомобіль, який перебуває у розшуку Інтерполу виявлений у пункті пропуску «Велика Писарівка», що на кордоні з Росією. Авто марки «BYD G3» 2011 року випуску було викрадене на території України у 2014 році.

«Автомобілем марки «BYD G3» української реєстрації у пункт пропуску прибув наш співвітчизник. У ході перевірочних заходів охоронці кордону з’ясували, що вказаний автомобіль значиться в обліку викрадених автомобілів і що він був вивезений до Росії через тимчасово недіючий пункт пропуску «Ізварине»,- йдеться у повідомленні ДПСУ.

Крім того прикордонники Мостиського загону на кордоні з Польщею виявили українця, який намагався в’їхати на територію України по підробленому дорученню на право керування автомобілем «Вольво» 2001 року випуску польської реєстрації.



Наразі автомобілі вилучені. Про дані факти повідомлені відповідні правоохоронні органи в тому числі українське бюро Інтерполу.